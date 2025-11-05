茨城県桜川市で剣道部の指導中に中学1年の男子生徒に重傷を負わせたとして、教員の男が逮捕されたことを受けて、市の教育委員会はきょう（5日）、被害に遭った生徒と家族に謝罪しました。おととし10月、桜川市の義務教育学校で剣道部の中学1年の男子生徒が稽古中に突き飛ばされるなどして重傷を負ったとして、相手をしていた顧問で教員の谷中達也容疑者が先月（10月）28日に傷害の疑いで逮捕されました。茨城県桜川市稲川善成