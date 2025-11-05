高市総理は5日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、継続して復旧・復興に向けた支援をおこなっていく考えを伝えました。高市総理はゼレンスキー大統領とおよそ30分間、電話会談をおこない、これまで実施してきたウクライナ支援について説明したうえで、復旧・復興に向けた支援を継続する考えを伝えました。また、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、「公正かつ永続的な平和の1日も早い実現に向け、今後もウクライナの