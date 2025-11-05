巨人の岡本和真内野手が５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。岡本は１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出されている。６日から宮崎で行われる侍ジャパンの強化合宿は家庭の事情で遅れて合流する見通しとなったが、この日はノックやティー打撃などで調整。「しっかりと準備していきたい」と力を込めた。