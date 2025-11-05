ミドルサイズで“ちょうどいい”「ローグ ダークアーマー」がカッコいい！2025年7月30日、日産のアメリカ法人は、クロスオーバーSUV「ローグ」の2026年モデルを発表しました。このローグに「ダークアーマー」という新しいグレードが追加され、大変注目を集めています。どのようなモデルなのでしょうか。真っ黒な「ローグ」がスゴい！【画像】超カッコいい！ これが真っ黒モデル「ダークアーマー」です！（30枚以上）「Rogue（