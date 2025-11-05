歌手の湯原昌幸が５日、東京・代官山の鳳鳴館で新曲「どうかしてるね」の発売記念ディナーショーを開催した。本作は徳間ジャパン移籍第１弾で、作詞を「残酷な天使のテーゼ」の及川眠子氏、作曲を「天城越え」の弦哲也氏が手がける豪華タッグ。いずれも湯原への作品提供は初となる。妻で歌手の荒木由美子も会場に応援に駆けつけた。ラテンタッチの曲調で、長年連れ添った女性から三くだり半を突きつけられた男の戸惑いを描い