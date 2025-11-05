完全無音の実験的お笑い番組「バカミュート★バカリズムとロバート秋山のエッジ効きすぎ！新お笑いネタ番組始動」。衝撃の収録を終えたばかりの番組MC、バカリズムさん、秋山竜次さん（ロバート）に、印象に残ったネタについて聞いた。【動画】急な水着にビックリ！紙コップ芸になぜ？バカリズム＆ロバート秋山も「恐ろしいやつが多いですよ」バカリズム＆ロバート秋山インタビュー【前半】では、芸人としてお互いに思うことについ