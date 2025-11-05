肌のくすみや血色感のなさが気になる冬にぴったりのニュース♡カバーマークの人気チークパウダー「ライティング カラー パウダー」から、冬の限定色〈03〉が2025年12月5日（金）より登場します。透明感と血色感を両立させる“透ける血色”設計で、年齢肌にも自然に溶け込み、ツヤと立体感を演出。チークが苦手な大人の女性にもおすすめの一品です。 冬限定のカバ―マ&