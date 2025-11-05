タレントのMEGUMI（44）が5日、東京・品川区の美容学院「バンタン東京校」に来校し、名誉学院長として「自己実現」をテーマに特別授業を行った。デビュー24年のタレント業のほか、飲食店経営や映像プロデューサーなどマルチに活躍中。この日は「やりたいことを実現するための3つのプロセス」などを学生たちに伝授した。活発な質問も受け「逆にパワーをいただいた」と話した。自身の夢については「自分の企画した映画を海外の映画祭