佐賀県警唐津署は5日、県内在住の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金4千万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月下旬、被害者がSNSを閲覧していたところ、有名投資家を名乗る人物らから「爆発的な上昇が期待できる優良な銘柄を厳選しました」「機関投資家に投資を任せれば資産を運用する」「利益を守るための措置として、投資に関する内容については、いかなる方に