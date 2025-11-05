特産の次郎柿を皇室に献上するため、静岡県森町で11月5日朝、収穫や箱詰めの作業が行われました。 【写真を見る】皇室への献上は112回目「森町の次郎柿」 箱詰め作業行う =静岡・森町 1908年（明治41年）に始まった次郎柿の皇室への献上は、2025年で112回目を迎えます。 森町の柿農家の太田さんによりますと、2025年は例年に比べて害虫の被害が少なく豊作で、寒さが早く来たので、甘みがのった柿に育ったということです。 ＜柿