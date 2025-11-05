静岡市で飲食店を経営していた男性を殺害したなどの罪に問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は、従業員の女性との交際をめぐる問題で「被害者に叱責されたことに対して憤慨し殺害を決意した」などと指摘しました。 【写真を見る】静岡市の飲食店経営者殺害の初公判 被告が起訴内容認める=静岡 起訴状によりますと、会社役員の被告（31）の男は2024年6月23日、静岡市葵区のマンション敷地内で共同