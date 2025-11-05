被害が相次いでいる警察官をかたるサギ電話。その被害額は、2025年9月には130億円を超える深刻な事態に陥っている。ついに番組スタッフの元にも詐欺電話がかかってきた！“劇場型”と呼ばれる手口の“サギ電話突然かかってきた1本の電話。電子音声：こちらはNTTです。お客様が現在ご利用中の全ての通信サービスを2時間以内に停止させていただきます。男：こちらの番号から、不特定多数の方に“大量の迷惑メール”が送られておりま