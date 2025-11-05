俳優でミュージシャンの櫻井海音（24）が5日、都内で行われた「MUSIC AWARDS JAPAN2026」（カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会）記者発表会にゲスト登壇し、音楽を始めたきっかけについて語った。この日は、来年6月にTOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区）で開催される授賞式に向け、主要3部門（最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞）のノミネート中間発表が行われた。リストの中から注目を聞かれると