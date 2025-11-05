【その他の画像・動画等を元記事で観る】男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramuneが2012年より開催している朗読劇「READING LIVE」。その新作公演『Kiramune Presents READING LIVE 2025 「アラタマフェンス」』が大阪・東京の2会場で計8公演上演。Kiramuneレーベル所属の神谷浩史、浪川大輔、岡本信彦、江口拓也、吉野裕行などに加え、今作には置鮎龍太郎、緑川 光、竹内良太、市川太一、新 祐樹といった豪華ゲスト