■これまでのあらすじ結婚を機に彼と一緒に渡米することを母に伝えた凜は、激しい反対を受ける。かつて母のために留学を諦めた彼女にとって、その答えはとても悲しいものだった。叔母からは「親の許可なんて関係ない」と背中を押されるが、凜の中には幼い日に母を守ると誓った記憶が残っていた。凜は、彼に「私ってお母さんに甘いのかな？」と問いかける。「どんな親でも他人に悪く言われたらいい気はしない」と優しくフォローする