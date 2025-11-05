テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、11月4日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。自分の嫌なところについて話し、「すっごい子供な自分をどうにかして直したい」と語った。テレビ東京の中根舞美アナが恒例のオープニングトークとして、「自分の嫌なところがあって相談したいんですけどいいですか？」と切り出す。伊集院光は「我々は非の打ち所のないアナウンサーだと