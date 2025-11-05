ドル円１５３．６５近辺、ユーロドル１．１４８５近辺前日ＮＹ終値付近に戻す＝ロンドン為替 ロンドン昼に向けて、ドル円は153.65近辺、ユーロドルは1.1485近辺などで推移している。東京市場での上下動の後、ロンドン市場では前日ＮＹ終値付近へと戻している。欧州株や米株先物・時間外取引はいずれも上値重く推移しているが、前日ほどのパニック的な値動きにはなっていない。この後の米ＡＤＰ雇用統計待ちのム