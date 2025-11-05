第７１回平和賞・Ｓ２は５日、船橋競馬場で２歳馬９頭が１６００メートルを争った。先手を奪ったスマトラフレイバー（野畑凌）が、モエレサワンミヤギの強襲を首差しのいで優勝。重賞初制覇を飾り、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎）への優先出走権を獲得した。果敢にハナを奪ったスマトラフレイバーが後続の追撃をしのぎ、重賞タイトルをつかんだ。抜群のスタートから迷わず主導権を握ると、後続のプレッシャー