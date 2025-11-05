４日付「オリコンデイリーアルバムランキング」が５日に発表され、ＳｎｏｗＭａｎの最新アルバム「音故知新」が発売初日に８０・４万枚を売り上げ、１位を獲得した。５日発売のグループ５枚目のアルバム「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしＳｎｏｗＭａｎが歌ったら…」というテーマのもと、多種多様なジャンルの音楽を“ＳｎｏｗＭａｎ流”に表現した楽曲が収録されている。初週売