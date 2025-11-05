残業代が減り、「慣れない副業」の影響も指摘高市首相は５日の衆参両院での代表質問で、労働時間規制の緩和について「働き方の実態とニーズを踏まえて検討を深めていくべきだ」と述べ、実現に意欲を示した。防衛装備品の輸出を「救難」「輸送」など５類型に限定した防衛装備移転３原則の運用指針を巡っては、「見直しを早期に実現すべく検討を進める」と強調した。首相は「人手不足で、仕事があるのに受注できないという意見も