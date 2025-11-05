秋田市御所野で、カキの木の下で実を食べる1頭のクマを撮影しました。クマは約40分、その場にとどまり続けました。先月30日、秋田市御所野の住宅地の隣の畑。カキの木の下にいた1頭のクマは体長が1.5メートルほどあり、成獣とみられます。雨が降る中、クマは約40分間、カキの木の下にとどまり、落ちた実などを食べ続けました。クマが現れた場所から近くの家までは約25メートル、400メートル圏内には御所野学院中