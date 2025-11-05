【その他の画像・動画等を元記事で観る】 オルタナティブバンド・CVLTE（カルト）が、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリースすることが決定した。 ■アルバムアートワークとティザー映像も公開！ リリース発表に合わせて、アルバムのアートワークとティザー映像が公開。アルバムのアートワークは、イラストレーターのANZUが手掛けた