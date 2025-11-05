（台北中央社）中華民国野球協会は5日、日本との高校野球の交流戦計6試合を12月25日から27日にかけ北部・新北市の新荘野球場で開催すると発表した。同様の取り組みは8年ぶりとなる。協会の報道資料によれば、台日の高校野球の交流戦は2015年と17年に実施したものの、その後は諸般の事情で行われていなかった。辜仲諒（こちゅうりょう）理事長が昨年、訪日した際に日本高野連の会長と面会して話し合い、再開が決まった。辜氏は、密