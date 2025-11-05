J１王者のヴィッセル神戸は11月５日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節で蔚山HD（韓国）とホームで対戦した。序盤から積極的に攻撃を仕掛ける神戸は開始４分に決定機を迎える。大迫勇也のポストプレーから佐々木大樹が右足で強烈なシュートを放つも、右のポストを叩く。11分には井手口陽介が頭で繋いだボールを大迫がボレーで叩き込んで先制かと思われたが、ゴール前にいたジェアン・パトリッキ