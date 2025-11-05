Image: Raymond Wong / Gizmodo US Metaの年次カンファレンス「Meta Connect 2025」にて発表された、人気Ray-BanコラボによるAIスマートグラスの第2世代「Meta Ray-Ban Display」。米Gizmodo編集部員が、正直にレビューしました。価格は799ドル（約11万7500円）からで、日本での展開については明らかにされていません。魔法のような操作性 Image: Ra