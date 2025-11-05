2025年11月3日、韓国・ヘラルド経済によると、外国人観光客も多数訪れるソウルの繁華街・弘大（ホンデ）周辺ではごみのポイ捨てが深刻な状態で、このほど一般市民が参加する清掃イベントが開催された。ソウル観光の「必須コース」となって久しい弘大だが、たばこの吸い殻、プラスチックカップ、ペットボトル、食べ残しなどが路上だけでなく駐車場の車の荷台にもポイ捨てされている。記事は「誇らしくない状況」「外国人も多いのに