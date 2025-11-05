若田部昌澄早大教授政府が財政運営や予算編成方針の司令塔である経済財政諮問会議の民間議員に、前日銀副総裁で経済成長を最優先する積極財政派の若田部昌澄早大教授らを新たに起用する方針を固めたことが5日、関係者への取材で分かった。民間議員をほぼ一新し「高市カラー」を打ち出す。高市早苗首相の持論である歳出拡大に向けた議論が加速しそうだ。学識経験者や経済界から4人が任命される民間議員には、若田部氏のほか、同