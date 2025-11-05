先週行われたアメリカと中国の首脳会談を受け、中国は5日、アメリカに対する24％の追加関税を、今月10日から引き続き1年間、停止すると発表しました。先週、韓国で行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による会談を受け、中国政府は5日、今月10日から一部のアメリカ製品に対する24％の追加関税を1年間、停止すると発表しました。今年5月に両国の間で大幅に関税を引き下げることで合意して以降、24％の追加関税