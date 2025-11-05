【UEFAチャンピオンズリーグ】リヴァプール 1−0 レアル・マドリード（日本時間11月5日／アンフィールド）【映像】無回転弾丸ミドルvsワンハンド神セーブリヴァプールのドミニク・ソボスライが弾丸のような無回転ミドルシュートを放ち、レアル・マドリードのGKティボー・クルトワが左手1本でセーブ。世界最高峰の舞台で繰り広げられた異次元のプレーの連続に、ファンも大興奮している。日本時間11月5日のUEFAチャンピオンズリ