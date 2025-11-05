猫ちゃんのおでこをやさしくブラッシングしていた飼い主さん。すると、猫ちゃんは目を細めてうっとりとした表情に。まるで「そこそこ～…たまらん～」と言っているような表情を見せてくれたそうです。その姿が可愛すぎて、飼い主さんも思わず笑顔になってしまったのだとか。投稿はX（旧Twitter）にて、66.4万回以上表示。いいね数は3.7万件を超えました。 【動画：猫のおでこを優しくブラッシングしていると…】 『