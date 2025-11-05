ボートレース福岡の「ルーキーシリーズ第２０戦・スカパー！ＪＬＣ杯」は６日、開幕する。宮田龍馬（２７＝兵庫）が前検日（５日）のエンジン抽選で引いたのは２連率３０％の２４号機。「ペラを叩いて悪くなさそう。伸びで下がることもないし、起こしも問題ない」と手応えは十分で、前検から合格点の付く動きを披露。「回転がすごく上がっていたので、もう少し抑えても良さそう。一回これでいってみる」と、調整の方向性も早々