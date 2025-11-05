タレントの木部桃花（21）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ヘソ出しド迫力くびれ！Tシャツの許容範囲を超えそう 自身のインスタグラムにオフショットを掲載した木部は「みんな週刊プレイボーイゲットしてくれた?みんなはどの水着が好きか教えて」と呼びかけた。ウエストの細さが際立つ画像とともに「ももはピンクのやつお気に入り」とアピールした。 実はフェ