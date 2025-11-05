俳優のイム・シワンとキム・ソリョン主演する韓国ドラマ『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』（全12話）が、あす6日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。【写真】役柄一変…優しい笑顔を見せるイム・シワン本作は不幸続きのどん底ヒロインと、心に傷を抱えた人見知りの青年が、海辺の村で見つけた、本当の自分と優しい恋を描く、最高のヒーリング・ラブストーリー。『ミセン-未生-』『イカゲーム』のイム