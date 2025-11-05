オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日より世界独占配信されることが決定した。古典『竹取物語』にちなんだストーリーを、豪華ボカロPたちが彩る音楽アニメーションとなっている。あわせてメインキャラクターのキャスト陣も解禁となり、かぐや役は夏吉ゆうこ、酒寄彩葉役は永瀬アンナ、月見ヤチヨ役は早見沙織が務める。【動画】かぐや姫がアイドルに！？公開された『超かぐや姫！』特報