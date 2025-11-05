環境省は、クマの駆除や捕獲に向けた体制強化のため、自衛隊や警察のＯＢに対し、狩猟免許の取得を要請する方針を固めた。猟友会員やハンターの減少と高齢化が進むなか、銃器の扱いや危機管理の経験がある人材を確保し、現場の負担軽減にもつなげる狙いだ。狩猟免許の所有者でつくる民間団体の全国組織「大日本猟友会」（東京）によると、クマに有効な散弾銃やライフルを扱える「第１種銃猟免許」を持つ会員は１９７８年度に４