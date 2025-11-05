¡Ø¶ËÆ»¤­¤å¤óØø 2 Îø°¦¥É¥é¥ÞÂç¹¥¤­¤Ê¥ä¥¯¥¶¤ÎÎø°¦»ö¾ð¡Ù¡Ê¾¾²¼¥ê¥µ¡§Ì¡²è¡¢ÁðÌîÐÔ¡§¸¶ºî¡¢±ê¤«¤ê¤è¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè19²ó¡ÚÁ´26²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¶ËÆ»¤­¤å¤óØø Îø°¦¥É¥é¥ÞÂç¹¥¤­¤Ê¥ä¥¯¥¶¤ÎÎø°¦»ö¾ð¡Ê1¡Á3´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿µÓËÜ²È¤âº£¤ä¥ª¥ï¥³¥ó¡Ä¡£¼ºÇÔÂ³¤­¤ÇÂç¼ê¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®»³ÅÄ¥¦¥·¥ª¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Âç¤­¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥¦¥·¥ª¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤ÆÂåÉ½ºî¤Î¼ç±é¤ò