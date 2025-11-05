UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第4節が現地時間4日に行われた。MF南野拓実が所属するモナコは、アウェーでノルウェーのボデ・グリムトと対戦し1-0で勝利を収めた。これでモナコは今季CLで開幕から4試合目にして待望の初白星を挙げた。南野は、開幕節以来のCL先発出場となり、64分までピッチに立った。試合序盤はいつもの2列目で試合に臨んだが、フォーメーション変更にともなって中盤の底で守備的な位置もこなし