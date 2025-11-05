諫早市の商店街で5日、県内外の店のランチを販売するマルシェが開かれました。 ボリュームたっぷり重さ1キロの弁当や、スパイスが効いたカレーも。 お昼時に楽しくなるメニューが集まりました。 諫早市のいさはやアエル中央商店街で開かれた「いさはやランチマルシェ」。 土日に開かれることの多いマルシェですが、より多くの人に訪れてもらおうと、おととしから平日に不定期で開催して