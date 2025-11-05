巨人がジャイアンツタウンとジャイアンツ球場室内で行う若手主体の秋季キャンプは５日、第２クール最終日を迎えた。曇り空で寒い中、ファン１３１２人が来場。午前９時から午後５時までの８時間、投手は走り込み、投げ込み、フィジカルトレーニングなど、野手はチームプレー、打撃、守備、個別練習とたっぷり特訓した。連日の猛練習に阿部監督は「みんなだいぶ疲れているけど、何とか歯を食いしばって頑張ってくれているので