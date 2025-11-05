関東学生陸上競技連盟（関東学連）が主催する今年の１万メートル記録挑戦競技会は、日体大学長距離競技会（１１月１５日、横浜市日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場）、ＭＡＲＣＨ対校戦（１１月２２日、東京・町田市立陸上競技場）、東海大長距離競技会（１１月２２日、秦野市カルチャーパーク陸上競技場）の３大会と併催で行われることが５日までに発表された。昨年まで単独の大会として開催されていたが、今年３大会の併