全国で広がる詐欺の被害。県内でも、被害は年々増えていて、電話で「お金」詐欺やロマンス詐欺などをあわせると…被害総額は2025年9月末の時点で18億3500万円を超えています。すでに2024年の1年間を大きく上回り、2023年と比べるとすでに2倍以上にのぼっているんです。 KKTでは巧妙化する詐欺の被害をなくすため、シリーズで最新の手口や対策をお伝えします。そのためにひと役買ってもらうのが…このキャラクターで