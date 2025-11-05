お値段から世の中の動きを読み解いていくコーナー「きょうのお値段」。今回は、蔦屋書店のシェアラウンジ、1時間の利用料金「2420円」です。【写真を見る】読書に集中した後、思考を緩和するための空間アルコール片手に…フリードリンクのブックラウンジ出水麻衣キャスター：ここ最近、“本のラウンジ”が増えているようです。東京・渋谷区には飲み物を片手に本を楽しむことができる“フリードリンクのラウンジ”があるんです。【