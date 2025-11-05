『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の準決勝が4日・5日に東京・上野の飛行船シアターで行われ、紺野ぶるま(2年連続5度目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4度目)、ニッチェ(7年ぶり3度目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パンツ万博(初)の8組が決勝進出を決めた。決勝は、12月13日(19:00〜)に日本テレビ系で生放送される。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』今年は、昨年のエントリー数903組を超える過去最多の1,044