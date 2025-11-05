れいわ新選組の高井崇志衆院議員は５日に開かれた衆議院本会議で、高市早苗首相の所信表明演説に対する代表質問を行った。壇上に立った高井氏は一礼をすると「万感の怒りを込めて議員定数削減について質問をします」と切り出し、「維新の吉村代表や藤田共同代表がどれだけ言い訳をしようが、企業団体献金禁止に代わる改革ネタであることは馬場顧問が白状しています」と述べた。この発言に衆院本会議場がざわめく中、高井氏は