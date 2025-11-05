WLTCモード燃費とは？JC08モードとの違いや実燃費との差はどのくらいあるのか「燃費が良いクルマ」TOP3も紹介！新車のスペックやカタログを見る際、燃費を気にする人も多いでしょう。以前までは、「10・15モード」や「JC08モード」と記載されてましたが、最近では「WLTCモード」という表記で統一されています。【画像】顔変わりすぎ！ 斬新顔な「トヨタ車」の画像を見る！ではどのような基準で決められているのでしょうか