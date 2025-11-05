¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¤Î¡È¥Æ¥ìÅì¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É°Ë½¸±¡¸÷¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹¥¤­¾¡¼ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª¡ÚÆ°²è¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÁÈ¤á¤Ð¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¶¶ËÜ¤Ï±©¤Ð¤¿¤±¤ë¡ª¡©¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜÄ¾¤¬µ±¤¯ÈÖÁÈº£²ó¤Ï¡¢¸ÅÃå¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ª¼ò