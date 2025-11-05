5日（水）夜はスーパームーンです。今年最も大きく見える満月の夜なのですが、東京都心は雲が広がっていて残念ながら月は見えていません。5日夜は、西日本や東日本の太平洋側で雨が降っていますが、西日本の日本海側や東北北部、北海道は晴れています。これらの地域にお住まいの方は、ぜひ夜空を眺めてみてください。このあと南から雨雲が北上してきます。太平洋側を中心に雨が降りますが、6日（木）午前中にはほとんどの雨雲が南