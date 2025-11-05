日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話復活２時間ＳＰ」が５日、放送された。この日は「有名人の家族」をテーマに進行。プロ野球・巨人で活躍し、最強助っ人の一人としても名高いウォーレン・クロマティ氏（７２）が、愛妻、愛息とともに密着ＶＴＲで登場した。クロマティ氏は１９８４年に日本球界入り。７年の在籍で通算打率は驚異の・３２１を記録。プレーもさることながら、明るいキャラクターでも人気者となった