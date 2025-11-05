10月31日より柚月裕子の同名小説を映画化した『盤上の向日葵』が劇場公開中です。目玉となるのは、坂口健太郎と渡辺謙の初共演にして、両者の鬼気迫るという言葉でも足りないほどの熱演。重厚なドラマはもちろん、先が気になるエンタメ性も高い日本映画として、幅広い層に大推薦できる内容になっていました。魅力を5つに分けて紹介しましょう。【動画】予告編を見る1：『The Final Piece』という英題が示す通りのヒューマンミステ