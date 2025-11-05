東京港の魅力的な夜景を陸と海から楽しめる特別ツアー「東京港夜景観賞ツアー」が開催！ 冬の静かな港を舞台に、幻想的な時間を体験するチャンスです。本記事ではその魅力、応募方法などを紹介します。夜景観賞ツアー！ 開催概要と魅力ポイント東京都港湾振興協会が主催する今回の夜景観賞ツアーは、12月3日に実施予定です。集合時間は18時、場所は東京都江東区青海の「TOKYO ミナトリエ」で夜景を堪能した後、約50分の水上クルー